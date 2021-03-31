«Кони-люди»: Матвиенко раскритиковала песню Манижи для «Евровидения»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman «Русская женщина», которую певица Манижа Сангин (Manizha) представит на «Евровидении».

Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о процедуре выбора участника и песни. «Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» — цитирует «Интерфакс» Матвиенко, высказавшуюся на заседании Совета Федерации. «Как-то все очень странно, мягко говоря», — оценила спикер результат голосования зрителей.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее стал известен номер выступления Манижи на «Евровидении».