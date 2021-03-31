Основатель ансамбля «Рустави» умер после заражения коронавирусом

Основатель вокального ансамбля «Рустави», кавалер грузинского Ордена Сияния Анзор Эркомаишвили умер на 81-м году жизни от осложнений после коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе.

Смерть фольклориста он назвал огромной потерей. «Я сожалею в связи с кончиной славного музыканта нашей страны и великого радетеля грузинского фольклора, бывшего члена парламента Грузии Анзора Эркомаишвили», — сказал Талаквадзе.

Соболезнования по поводу смерти Эркомаишвили уже выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Соболезную супруге господина Анзора Эркомаишвили Лали, всей семье и нашему обществу. И стар, и млад осознает, насколько большую утрату испытала сегодня грузинская культура. Лично для меня с молодости, с годов парижской эмиграции, господин Анзор был олицетворением грузинской песни и песнопения, то есть грузинской души», — цитирует главу государства Sputnik.

О болезни Эркомаишвили стало известно в конце марта. Его состояние врачи оценивали как тяжелое, в последние дни жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.