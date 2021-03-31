Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» вошел в топ Netflix

Российский мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» за первые выходные показа на стриминговом сервисе Netflix вошел в топ популярных проектов, став вторым по просмотрам в мире и США, сообщает РИА «Новости».

В некоторых странах — Бразилии, Франции, Греции, странах Скандинавии — мультфильм стал первым. На платформе Netflix он вышел под названием Secret Magic Control Agency.

Над картиной «Ганзель, Гретель и Агентство магии» работала студия Wizart Animation, известная по франшизе «Снежная Королева». В России «Ганзель, Гретель и Агентство магии» вышли в широкий прокат 18 марта 2021 года.

Мультфильм был представлен профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 году, где и привлек внимание представителей Netflix.

Ранее на Netflix вышло несколько российских проектов: сериалы «Лучше, чем люди» и «Эпидемия», мелодрама «Серебряные коньки».

Ранее сообщалось, что американский прокат впервые возглавил фильм российского режиссера.