«Оскар» могут частично перенести в Европу

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году может быть частично перенесена на европейские площадки, передает The Hollywood Reporter.

Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне.

Это произошло после того, как организаторы «Оскара» решили, что участвовать в церемонии по видеосвязи будет невозможно. При этом они призывают участников по возможности все-таки приехать в Лос-Анджелес. «Привозите с собой маску, она все еще нужна. Как только мы будем знать больше, мы все расскажем. Все меняется», — уточнил один из продюсеров шоу в 2021 году Стивен Содерберг. Он также уточнил, что дополнительные расходы на карантинное проживание прибывших в Лос-Анджелес номинантов в отелях возьмут на себя партнеры мероприятия.

Известно, что участники церемонии будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Пока неизвестно, где именно в Париже и Лондоне может пройти «Оскар».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля. Ранее сообщалось, что в России прямой эфир с «Оскара» будет вести Okko.