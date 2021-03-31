Деревянко забыл название фильма Михалкова, в котором снялся

Актер театра и кино Павел Деревянко в интервью Тине Канделаки забыл название фильма Никиты Михалкова, в котором он снимался.

Деревянко заговорил о Михалкове, комментируя заявления режиссера о том, что актер якобы получает по 300 тыс. руб. за съемочный день. «Михалков не совсем корректно назвал сумму, мне, конечно, было неприятно. А ведь я с ним работал. Я снимался в его кино. Господи, как же оно называется. Все выскочило. Большой огромный трехъярусный фильм Никиты Сергеевича», — цитирует растерявшегося актера сайт kp.ru.

Канделаки подсказала, что речь идет о фильме «Утомленные солнцем 2: Цитадель».

Деревянко добавил, что на съемках пересекался с Михалковым нечасто.

Премьера киноленты «Утомленные солнцем 2: Цитадель» состоялась в 2011 году. В картине Михалкова Деревянко сыграл роль безногого солдата.

Ранее Павел Деревянко оценил решение Макконахи побороться за пост губернатора.