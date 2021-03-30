«Топи» стали самым обсуждаемым русскоязычным сериалом

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Кадр из сериала «Топи» (2021) Кадр из сериала «Топи» (2021)
Кадр из сериала «Топи» (2021)
RSS Production

Самым обсуждаемым российским сериалом минувшей зимы стали «Топи», сообщает платформа аналитики социальных медиа YouScan со ссылкой на собственное исследования.

В исследовании принимали участие 20 сериалов на русском языке, которые вышли в период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года, получили больше всего оценок пользователей и имели рейтинг не менее 6 баллов на портале «КиноПоиск».

Эти сериалы собрали около 8,7 млн реакций пользователей в соцсетях, из них 1,4 млн лайков, комментариев, постов и репостов досталось «Топям». Чаще всего сериал Владимира Мирзоева по сценарию Дмитрия Глуховского обсуждали «ВКонтакте».

На второй строчке оказался шестой сезон сериала украинского производства «Пес», на третьей — восьмой сезон сериала «Склифосовский» телеканала «Россия 1».

Премьера «Топей» состоялась 28 января на «КиноПоиск HD». По сюжету группа молодых жителей Москвы едет в полузаброшенную деревню, чтобы найти ответы на свои вопросы. Роли в проекте исполнили Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица и Софья Володчинская.