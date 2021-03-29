Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму на съемках.

На записи передачи видно, что телеведущая упала во время записи программы «Время покажет» в Останкино. Она шагнула назад, анонсировав рекламную паузу, и оступилась.

После рекламы Стриженова не вышла в студию, а ее коллега Руслан Осташко объяснил, что ведущая повредила руку. «Ей оказывается медицинская помощь, Катя, держись, мы с тобой!» — сказал Осташко, позже добавив, что его коллегу увезли на «скорой». Telegram-канал Mash написал, что Стриженова сломала руку.

Пока Екатерина Стриженова не комментировала свою госпитализацию.

53-летняя Екатерина Стриженова также ведет на Первом канале передачу «Доброе утро».

Ранее сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева сломала крестец в первый после выздоровления от коронавируса съемочный день.