СМИ: Заворотнюк снова ищут приставы

Судебные приставы разыскивают актрису Анастасию Заворотнюк из-за долга, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Заворотнюк должна около 80 тыс. руб. налогов. Одно исполнительное производство было возбуждено в середине марта 2021 года, другое — еще в 2020 году. До этого приставы интересовались Заворотнюк в связи с ее долгом одному из банков, позже задолженность была погашена.

Кроме того, как сообщает портал, дочь Заворотнюк Анна должна 23,5 тыс. руб. за газ, тепло и электроэнергию, а мама актрисы Валентина Борисовна не оплатила штрафы за нарушение правил дорожного движения в размере 11 тыс. руб.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Ранее дочь Заворотнюк ответила на просьбу показать фото больной матери.