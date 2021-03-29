Okko покажет «Оскар» в прямом эфире

Мультимедийный сервис Okko покажет 93-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» 26 апреля в 3.00 по московскому времени.

Полную запись церемонии вручения премии «Оскар» подписчики сервиса смогут посмотреть по окончании прямой трансляции, позже появится и специальная полуторачасовая версия церемонии. «Церемония вручения наград премии «Оскар» – это важнейшее событие в мире кино. Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям, поэтому рады, что «Оскар» наши пользователи увидят в реальном времени вместе со всем миром», – говорит Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko,

В категории «Лучший фильм» в 2021 году на победу претендуют «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла».

В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Стивен Ян, статуэтку в категории «Лучшая женская роль» могут унести Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган.

Живая трансляция церемонии вручения наград премии «Оскар» будет доступна для зарегистрированных пользователей Okko в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайте okko.tv.