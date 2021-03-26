Появился первый трейлер фильма «Отряд самоубийц 2» Джеймса Ганна

На YouTube-канале WBRussia был опубликован первый трейлер супергеройского комикс-фильма «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет», который снял режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.

По сюжету картины, отряд, состоящий из злодеев и антигероев, отправили на очередное задание на южноамериканский остров Корто Мальтезе, который полон врагами и проблемами.

В группе есть бывшая подружка Джокера Харли Квинн (Марго Робби), Капитан Бумеранг (Джай Кортни), Бладспорт (Идрис Эльба), Миротворец (Джон Сина) и другие. Ими руководит военный Рик Флэг (Джоэл Киннаман) и чиновница Аманда Уоллер (Виола Дэвис). Все вместе они будут пытаться спасти мир от новой угрозы.

Картина была снята по мотивам комиксов DC. Лента будет сиквелом к «Отряду самоубийц», который вышел в 2016 году.