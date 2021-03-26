Белоруссия не поедет на «Евровидение» в 2021 году

Белоруссия не будет участвовать в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы конкурса отметили, что представленная группой «Галасы ЗМеста» песня снова не соответствует правилам конкурса. В связи с этим, по их словам, было принято решение, что участники не поедут на конкурс, который должен состояться в мае в Роттердаме.

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что белорусская песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может быть допущена к участию в нынешнем виде, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет песни.

После этого лидер белорусской группы Дмитрий Бутаков заявил, что коллектив представит еще две новые песни для участия в «Евровидении».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 – 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.