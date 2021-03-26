Лидер «Парка Горького» высказался о гибели Александра Липницкого

Вокалист группы «Парк Горького» Алексей Белов высказался о гибели музыканта Александра Липницкого.

Новость о смерти экс-басиста группы «Звуки Му» он назвал печальной. «Погиб Саша Липницкий — соавтор фантастического музыкального явления группы «Звуки Му». Будем помнить Сашу, будем молиться», — цитирует музыканта «Рен ТВ».

Супруга Липницкого Инна обратилась в полицию в ночь на 26 марта, заявив, что супруг ушел гулять с собакой и не вернулся. Его автомобиль нашли на парковке пляжа.

Позже очевидцы рассказали, что Липницкий шел на лыжах по льду Москвы-реки вместе с собакой и провалился под лед. По некоторым данным, он мог погибнуть при попытке спасти тонущего пса, тело которого было позже обнаружено на берегу.

Александр Липницкий — советский и российский музыкант, культуролог, журналист, автор теле- и радиопередач о русском роке. Дружил с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым. Основал группу «Звуки Му» вместе с Петром Мамоновым и Алексеем Бортничуком в 1983 году, был бас-гитаристом коллектива до 1990 года. После был участником групп «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы».