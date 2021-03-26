Названы размеры пенсий Гузеевой и Сябитовой

Размер пенсии Ларисы Гузеевой больше, чем у ее коллеги по передаче «Давай поженимся» Розы Сябитовой, сообщает сайт kp.ru.

59-летняя Сябитова получает пенсию в размере около 14 тыс. руб., а также зарабатывает на телевидении и содержанием брачного бизнеса. «Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я привыкла и ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет, и буду работать пока ноги таскают», — уточняет Сябитова.

У 61-летней Ларисы Гузеевой пенсия на 30 тыс. руб. больше благодаря званию «заслуженная артистка РФ». Деятелям культуры с московской пропиской, имеющим звания народных и заслуженных артистов, положена такая прибавка независимо от того, работает ли пенсионер.

Ранее Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии — он ежемесячно получает от государства 13 тыс. руб.