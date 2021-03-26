Сергей Рост объяснил свой конфликт с Дмитрием Нагиевым

Артист Сергей Рост в передаче «Судьба человека» объяснил свой конфликт с шоуменом, экс-коллегой по юмористической передаче «Осторожно, модерн!» Дмитрием Нагиевым.

По словам Роста, некогда популярный дуэт, основанный на крепкой дружбе, распался из-за того, что Нагиеву «кто-то что-то наговорил». Рост отметил, что их дуэт был самым популярным в стране, и артистов не воспринимали по одиночке. «Молодость и амбиции взяли верх. Это было зря сделано с его стороны. Видимо, это была не дружба. Есть люди, которые могут переступить и пойти дальше, а некоторые не могут», — констатировал он.

Также артист вспомнил слова Нагиева о том, что нельзя дружить с тем, с кем работаешь.

Сергей Рост и Дмитрий Нагиев вместе работали на радиостанции «Модерн», с 1996 по 1998 исполняли главные роли в передаче «Осторожно, модерн!».

Ранее тележурналистка Юлия Меньшова в интервью YouTube-шоу Надежды Стрелец объяснила, почему ушла из передачи «Сегодня вечером» на Первом канале.