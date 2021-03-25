«Прожить невозможно»: Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии

Юморист Ефим Шифрин в беседе с изданием «СтарХит» рассказал о размере своей пенсии.

65-летний артист на пенсии уже 5 лет, но продолжает работать. «Получаю 13 тысяч рублей. Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — рассказал он. Шифрин добавил, что если бы не работал, пенсия была бы больше. «А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — уточнил юморист, имея в виду отказ получать звания народного и заслуженного артиста.

Ранее российский артист цирка, дрессировщик кошек народный артист РСФСР Юрий Куклачев в эфире программы «Секрет на миллион» раскрыл размер своей пенсии — она благодаря полученным званиям составляет 30 тыс. руб. в месяц.