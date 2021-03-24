Лоза раскритиковал идею Хабиба Нурмагомедова запретить музыку Моргенштерна

В ответ на предложение Хабиба Нурмагомедова подвергнуть цензуре музыку Моргенштерна, Юрий Лоза заявил, что нельзя вводить запрет на музыку или самовыражение. При этом музыкант рассказал «Газете.Ru», что он не знает исполнителя и не интересуется его музыкой.

«Я понятия о них не имею, какую там музыку они собираются запрещать, я ее не слушаю. Меня не интересует эта музыка никак. Если кто-то считает, что там развратные кадры или мат и это попадает под какие-то законы наши, то тут все понятно. Но запрещать музыку нельзя, запрещать самовыражение нельзя. Если где-то могут быть дети смотреть, значит, следите. Есть же такая вещь, как закрытый просмотр. Вы же не можете смотреть кино, если вы за него не заплатили. Если тот же фильм не идет в широкий доступ, а идет на платном канале, вы всегда можете отследить, кто заплатил. Так же и с музыкой, она может идти на платном канале. Определите тогда кто имеется платить за этот канал и смотреть, если вы не подтверждаете, что вам больше 18 лет, вы не можете смотреть это», – рассказал Юрий Лоза.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал негативную реакцию бойца Александра Шлеменко на исполнителя Моргенштерна. Он выразил сожаление, что ценности поменялись, и выразил надежду на появление в стране дисциплинарного органа.