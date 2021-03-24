Пашаев рассказал, как согласился стать адвокатом Ефремова

Лишенный адвокатского статуса юрист Эльман Пашаев рассказал, как согласился быть адвокатом Михаила Ефремова после смертельного ДТП с участием артиста.

По словам Пашаева, ему звонили и «умоляли» взяться за дело, хотя он не хотел, ссылаясь на то, что Ефремов — человек из шоу-бизнеса, и таким людям якобы нужно уделять больше внимания. «Согласился только потому, когда узнал, что у Ефремова трое маленьких детей. Я сам сиротой вырос», — цитирует Пашаева «Экспресс-газета».

Пашаев продолжает считать, что в день аварии машиной мог управлять кто-то другой. «Сами следователи, эксперты на процессе определили, что, употребив столько алкоголя, человек не в состоянии вообще что-то помнить. Но на руле Ефремовской машины отпечатки пальцев другого человека, ДНК не его», — сказал он.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Ранее начальник СИЗО, где содержался Ефремов, ответил на слухи о бунте.