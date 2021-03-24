Букмекеры назвали возможного победителя «Евровидения-2021»

Букмекеры назвали возможного победителя международного песенного конкурса «Евровидение-2021», сообщает портал Eurovisionworld.

По мнению букмекеров, победительницей станет представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse.

На втором месте в списке прогнозов оказался швейцарский исполнитель Джон Мухарремай (Gjon's Tears) с композицией Tout l'univers, третью строчку заняла француженка Барбара Прави, которая на конкурсе споет песню Voilà.

Представительница России Манижа Сангин (Manizha) России согласно прогнозам оказалась на тринадцатом месте.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее поп-исполнитель Дима Билан, победивший на «Евровидении» в 2008 году, вступился за подвергнувшуюся критике Манижу.