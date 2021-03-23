Сроки релиза «Черной вдовы» перенесли на два месяца

Студия Disney объявила о переносе релиза кинокомикса Marvel «Черная вдова» на два месяца, пишет портал smotrim.ru.

Изначально премьера фильма была назначена на весну 2020 года, но из-за событий пандемии коронавируса ее отложили на год. Новой датой стало 7 мая 2021 года, но во вторник, 23 марта, стало известно, что первый показ опять перенесли, на этот раз на два месяца, до 9 июля.

Кроме премьеры в кинотеатрах, Disney также собирается выпустить блокбастер одновременно на собственном стриминговом сервисе. За доступ к фильму на платформе зрителям нужно будет заплатить 30 долларов.

Ранее стало известно, что решение о прокате «Черной вдовы» примут в последний момент. Тогда глава компании Disney Боб Чапек заявил, что из-за условий, которые диктует пандемия коронавируса, невозможно окончательно утверждать о сроках премьеры кинокомикса на больших экранах.