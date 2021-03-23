«Батю» за четыре дня просмотрели онлайн более миллиона раз

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Кадр из фильма «Батя» (2021) Кадр из фильма «Батя» (2021)
Кадр из фильма «Батя» (2021)
«Централ Партнершип»

Комедию «Батя» в первые четыре дня после цифровой премьеры просмотрели онлайн более миллиона раз, сообщает видеосервис Premier.

Главный герой «Бати» – выросший в девяностые с авторитарным отцом Макс (стендапер Стас Старовойтов). Он сам стал отцом двоих детей и пытается понять, почему его «батя» (Владимир Вдовиченков) был жестоким и закрытым. «Мы видим, как востребованы душевные истории с хорошим юмором – они актуальны для людей разных возрастов, такие фильмы можно смотреть в кругу семьи, а затем обсуждать и вспоминать свое собственное детство», — рассказывает генеральный директор видеосервиса Иван Гродецкий.

Истории для «Бати» авторы брали из собственных воспоминаний о девяностых. «Изначально история про сурового отца, чье воспитание отличается от педагогических решений современных родителей, была частью пилота, который был снят совместно с нашим американским партнером, сценаристом и продюсером Биллом Даймондом. Делая эту историю, он вспоминал своего отца и свое детство, которое пришлось на 70-е годы Америки. Поэтому такие отцы не только архетипичны и узнаваемы для России 90-х», — делится наблюдением продюсер Антон Зайцев.

Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Стас Старовойтов, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева и др.

В кинотеатральном прокате «Батя» собрал более 461 млн руб.