Главный герой обзаведется волосами в экранизации видеоигры Hitman

В экранизации видеоигры Hitman главный герой обзаведется волосами, сообщает Collider со ссылкой на режиссера Дерека Колстада.

В первом эпизоде Агент 47, которого фанаты игры знают как лысого киллера, заподозрит, что его жизнью управляют. Найдя штрихкод на затылке, он сбреет волосы. «У него есть жизнь в духе наемника ранних 1980-х — поздних 1970-х, такого, о каких мы читали в книгах. Но в какой-то момент он понимает, что ни один выбор в жизни не делал сам. Эпизод заканчивается сценой, в которой он смотрит в зеркало, обнаруживая штрихкод», — рассказывает Колстад.

Hitman — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен. Главный герой — клон-киллер, известный под именем Агент 47. Серия разрабатывается датской компанией IO Interactive.

Ранее сообщалось, что Хью Грант станет главным злодеем в экранизации настольной игры Dungeons and Dragons. Кроме 60-летнего актера, к команде проекта 19-летняя американская актриса София Лиллис, сыгравшая школьницу Беверли в последней экранизации книги Стивена Кинга «Оно».