Киану Ривз сыграет в экранизации своего комикса на Netflix

Стриминговый сервис Netflix экранизирует комикс актера Киану Ривза, сценариста Мэтта Киндта и художника Рона Гарни BRZRKR, сообщает Deadline.

Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса, а также выступит в роли продюсера. Кроме того, планируется выпуск аниме-сериала по вселенной BRZRKR, где Киану Ривз озвучит главную роль.

Первый выпуск комикса, состоящего из 12 частей, вышел в марте 2021 года и разошелся тиражом в 615 тыс. экземпляров. Главный герой комикса — бессмертный воин-полубог, проклятый и обреченный на насилие. После тысяч проведенных на Земле лет воин начинает работать на американское правительство.

Когда состоится премьера проектов, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу роль в новой экранизации комиксов Marvel. Ривз может сыграть антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Фильм «Крейвен» Джей Си Чандора станет спин-оффом «Человека-паука».