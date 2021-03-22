На Украине возбуждено уголовное дело в отношении 23 российских артистов из-за въезда на территорию Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру Украины.

23 артиста въехали на полуостров для участия в концерте по случаю открытия Крымского моста. «Начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», — пишет ведомство в своем Telegram-канале.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает.

Ранее в Google объяснили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину», опубликованный на YouTube. Доступ к фильму был ограничен из-за демонстрации сцен насилия.