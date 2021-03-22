Заразившийся коронавирусом Ургант продолжит работу на Первом канале

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что шоумен Иван Ургант заразился коронавирусом.

Как сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале, во время болезни Ургант продолжит работу телеведущего удаленно. «Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир. Программа «Вечерний Ургант» будет выходить в обычном режиме», — пообещали на Первом канале

Ранее Иван Ургант сообщил о положительном тесте на коронавирус в Twitter. «Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал он. В комментариях Ивану Урганту желают здоровья и сетуют, что он не прошел вакцинацию.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового COVID-19 пандемией.