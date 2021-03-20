Актер Чернявский госпитализирован со сцены Театра Сатиры

Актер Александр Чернявский был госпитализирован во время спектакля в Театре Сатиры. Об этом сообщает телеканал «360».

Источник телеканала отметил, что артист жаловался на повышенное давление и головную боль.

По его словам, прибывшие на место медики подключили Чернявского в аппарату ЭКГ и приняли решение о госпитализации.

Собеседник подчеркнул, что врачи бригады скорой помощи пытались оказать первую помощь актеру прямо в гримерке.

Информация о состоянии здоровья актера и его диагнозе не приводится.