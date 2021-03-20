В Вене умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

В Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко отметила, что певец умер на 84-м году жизни.

По ее словам, о смерти народного артиста в фонде узнали через электронное письмо, которое из Вены направила семья Нестеренко.

Игнатенко уточнила, что причиной ухода из жизни оперного певца стали осложнения после заболевания коронавирусом нового типа.