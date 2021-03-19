Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, передает Screen Daily со ссылкой на режиссера картины Джеймса Грея.

Фильм «Время Армагеддона» Грей снимает по своим воспоминаниям: он учился в школе, которую окончил экс-президент США Дональд Трамп, и однажды перед его классом выступила сестра Трампа. «Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, и это самое странное, что я когда-либо говорил. У нее будет только три дня, она делает мне одолжение. Ей нужно произнести действительно долгую речь, и это мощная сцена», — признается режиссер. По его словам, он постарался воссоздать реальную речь сестры Трампа по памяти.

Сейчас съемки фильма, которые должны будут проходить в Нью-Йорке, заморожены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Планируется, что в фильме также снимутся Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и др. Грей рассчитывает, что все актеры пройдут вакцинацию и смогут принять участие в съемках.

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