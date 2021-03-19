Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа
Австралийская актриса Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, передает Screen Daily со ссылкой на режиссера картины Джеймса Грея.
Фильм «Время Армагеддона» Грей снимает по своим воспоминаниям: он учился в школе, которую окончил экс-президент США Дональд Трамп, и однажды перед его классом выступила сестра Трампа. «Кейт Бланшетт сыграет сестру Дональда Трампа, и это самое странное, что я когда-либо говорил. У нее будет только три дня, она делает мне одолжение. Ей нужно произнести действительно долгую речь, и это мощная сцена», — признается режиссер. По его словам, он постарался воссоздать реальную речь сестры Трампа по памяти.
Сейчас съемки фильма, которые должны будут проходить в Нью-Йорке, заморожены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Планируется, что в фильме также снимутся Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд и др. Грей рассчитывает, что все актеры пройдут вакцинацию и смогут принять участие в съемках.
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