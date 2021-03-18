Участника «Евровидения» от Грузии требуют дисквалифицировать из-за мата

В Грузии создали петицию с требованием отозвать певца Торнике Кипиани с международного песенного конкурса «Евровидение», сообщает Sputnik.

Общественности не понравились публикации в Facebook артиста, в которых он, допуская матерные выражения, ругает хейтеров, раскритиковавших его песню You. Также он критически отзывается и о самом «Евровидении».

По мнению авторов петиции, Кипиани надо дисквалифицировать за его несдержанность. «Он оскорбил публику, выразившую недовольство конкурсной песней. Торнике отличается своей агрессивностью и унизительной риторикой. На основании чего, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к Общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани с конкурса Евровидение 2021 года», – говорится в обращении.

Руководство вещателя, который выбрал Кипиани для представления страны на «Евровидении», пока не прокомментировало слова Кипиани и появление петиции.

Ранее Следственный комитет попросили проверить песню участницы «Евровидения» от России Манижи.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.