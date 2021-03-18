Роман Мадянов рассказал о съемках в «Угрюм-реке»

Актер Роман Мадянов поделился впечатлениями о съемках в сериале «Угрюм-река», где он сыграл купца Якова Куприянова.

По словам Мадянова, он около полугода полностью вкладывался в съемки. «Я с удовольствием ехал, потому что знал, что приеду в замечательную атмосферу на съемочной площадке, к замечательным партнерам, суперартистам. И я думаю, что это вы увидите и поймете на экране. Мне уже стали приходить СМС: «Рома, проект шикарный!» Фантастические съемки, дух захватывает. Это очень красиво», — цитирует Мадянова Первый канал.

Как сообщают на Первом канале, первый эпизод сериала об освоении Сибири показал рекордный для многосерийных фильмов охват среди взрослой аудитории — его посмотрели около 25 млн россиян.

Ранее исполнительница одной из главных ролей в предыдущей экранизации «Угрюм-реки» Людмила Чурсина оценила новый сериал.