У Минкульта не просили прокатное удостоверение для полной версии «Суперновы»

Министерство культуры не получало запрос на выдачу прокатного удостоверения для полной версии гей-драмы «Супернова», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Премьера фильма со Стэнли Туччи и Колином Фертом в главных ролях в российском прокате состоялась 11 марта, в кинотеатрах зрители увидели урезанную версию. В министерстве подчеркнули, что «не разрешают и не запрещают» отдельные сцены кинофильмов. Для получения прокатного удостоверения прокатчик предоставил уже отредактированный фильм.

Удостоверение, напомнили в ведомстве, выдается фильмам, в которых нет нарушений российских законов. Фильм «Супернова» получил удостоверение еще 17 февраля и не нарушает действующее законодательство, поскольку идет в прокате с возрастным рейтингом «18+ — запрещено для детей». Это возрастное ограничение установил сам прокатчик — ООО «Уорлд Пикчерз».

По сюжету фильма «Супернова», один из героев постепенно теряет память из-за деменции. История разворачивается вокруг болезни одного из партнеров. В российской версии, сообщалось ранее, нет сцены, в которой персонажи после напряженного диалога пытаются заняться сексом, однако у них ничего не получается.