YouTube ограничил доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне»

Администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По информации издания, платформа присвоила картине возрастное ограничение 18+. Из-за этого продвижение фильма стало более сложным.

«В картине нет никаких сцен насилия или иных кадров, которые бы нарушали нормы этой соцсети», — заявил продюсер фильма Ждан Тихонов. Кроме того, он добавил, что в фильме «Ржев. 500 дней в огне» нет сцен, пропагандирующих жестокость или насилие.

Ранее видеосервис YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова как «потенциально шокирующий контент».