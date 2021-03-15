Бейонсе обновила рекорд по количеству «Грэмми» среди женщин

Американская исполнительница Бейонсе обновила рекорд по числу побед в номинациях за всю историю премии «Грэмми» среди женщин. Об этом сообщает телеканал CBS.

Так, в ходе 63-й церемонии певица стала победительницей в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню «Brown Skin Girl», а также в категории «Лучшая песня в жанре R&B» за «Black Parade».

Кроме того, она победила в номинации «Лучшая рэп-песня», исполнив трек «Savage» с рэп-исполнительницей Megan Thee Stallion.

Всего Бейонсе теперь имеет 28 статуэток премии «Грэмми», побив рекорд кантри-певицы Элисон Краусс. Наиболее число побед в номинациях на данный момент зафиксировано у дирижера сэра Георга Шолти, получившего 31 победу в премии.

На 52-й церемонии «Грэмми» в 2010 году Бейонсе получила 10 номинаций за один год, что также стало рекордом церемонии.

Ранее был назван победитель в номинации «Песня года» на премии «Грэмми».