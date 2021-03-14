Советская и российская актриса Наталья Варлей рассказала, что у нее украли «Песню про медведей» из фильма «Кавказская пленница». Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, режиссер Леонид Гайдай прослушивал разных актрис для песни, но они были «слишком профессиональными».

«И вдруг он предложил мне записать эту песню. Я пошла и сделала, после чего услышала: «В картине будешь петь ты», — сказала Варлей.

После этого в дело вмешался композитор Александр Зацепин, который привел Аиду Ведищеву и заявил, что она поет лучше.

Зацепин, в свою очередь, высказался, что это неправда, потому что сначала песню исполнила Ведищева, а затем Варлей, после чего было принято финальное решение.

Ранее Варлей заявила о домогательствах Гайдая на съемках «Кавказской пленницы».