«Аватар» вернул себе звание самого кассового фильма в мире

Вышедший в 2009 году фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона обогнал по кассовым сборам заключительную часть «Мстителей» 2019 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Аватару» удалось вернуть себе звание самой кассовой картины в истории благодаря повторному прокату в Китае. За полдня 13 марта кинолента собрала больше $8 млн.

В общей сложности кассовые сборы «Аватара» составили больше $2,8 млрд, а фильма «Мстители: Финал» — $2,79 млрд.

Ранее сообщалось о завершении съемок второй части «Аватара». Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2022 году.