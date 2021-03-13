Ушел из жизни режиссер Александр Гетман

Скончался режиссер, сценарист, актер Александр Гетман. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» театра «На Литейном», который он возглавлял 15 лет.

«12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана — заслуженного деятеля искусств России, актера, режиссера и киносценариста. Человека, который 15 лет возглавлял театр «На Литейном», — говорится в публикации.

Причина смерти не указана. О дате и месте прощания с режиссером будет известно позже.

Александр Гетман родился в 1939 году. Окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Он ставил спектакли в различных театрах страны и работал в киноиндустрии. Также театральный деятель был одним из создателей фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина.