Людмилу Лядову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову похоронили в Москве на Кунцевском кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на певицу Раду Симбиреву.

«Людмилу Алексеевну похоронили на Кунцевском кладбище», — сказала она.

Несколькими часами ранее прошло отпевание Лядовой в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре.

Артистка скончалась 10 марта на 96-м году жизни.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года. После окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и другие.