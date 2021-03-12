В Японии зацвела сакура
Карина Казанцева
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На западе Японии распустилась сакура, которая считается символом страны. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.
Дерево начало цвести 11 марта в префектуре Хиросима. Такое цветение считается очень ранним. Самый ранний срок, когда сакура расцветала в регионе, — 10 марта 2010 года. 12 марта цветение началось в префектуре Фукуока.
В прошлом году цветы тоже распустились раньше срока. Обычно дерево цветет в начале апреля.
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