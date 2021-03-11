Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»

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euroinvision.com

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что выдвинутая от Белорусии песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может в нынешнем виде быть принята.

«Мы написали телекомпании БТРК (Белтелерадиокомпания), которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Ранее клип Манижи на канале «Евровидения» за сутки посмотрели почти миллион раз.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.