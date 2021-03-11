Обвинившего Гузель Яхину в плагиате самарского краеведа не устроили ее объяснения

Григорий Циденков прокомментировал ответ Гузели Яхиной на его претензии к ее роману «Эшелон на Самарканд». Краевед заявил «Газете.Ru», что объяснения писательницы его не устроили.

«Меня ее ответ не удовлетворил. Хотя бы потому, что Яхина называет меня каким-то блогером, хотя в блог я просто выкладываю результаты своих научных изысканий, или же какие-то веселые истории. Он существует для любопытствующих людей. Во-вторых, она никак не прокомментировала мои обвинения, потому что она заимствовала целые куски из моего блога. И она снова показала, что не знает источников, на которые сама ссылается», – пояснил Циденков.

При этом, отметил Циденков, полностью роман Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд» он не читал. В ближайшее время с коллегами-историками он собирается сделать детальный разбор романа. Кроме того, краевед заявил, что не исключает судебных разбирательств.

«Я не читал весь роман. Но как для специалиста мне хватило одного интервью, так как я узнал собственные обороты и собственных героев. Ниоткуда, кроме как из моего блога, она узнать таких подробностей не могла. Но потом я вместе со своими коллегами-историками сделаю детальный разбор всего романа. К слову, коллеги также возмущены ее интервью. Пока для себя я этот вопрос не решил. Все будет зависеть от поведения самой Яхиной и издательства. Мне уже поступили предложения от высококвалифицированных юристов, но пока я ответа не дал», – рассказал Циденков.

Ранее историк Григорий Циденков сообщил в своем блоге, что новый роман «Эшелон на Самарканд» Яхиной состоит якобы из пересказа его публикаций в Сети с минимальными изменениями. Писательница отвечая на обвинения, заявила, что ей «не ясна суть претензий» в плагиате. в ее новом романе Яхина отметила, что в ее произведении много информации, основанной на первоисточниках.