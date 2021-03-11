В Совфеде оценили нецензурную реплику главы минкульта региона

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Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская
Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская
Стоян Васев/ТАСС

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА «Новости» оценил нецензурное выражение, которым министр культуры региона прервала правительственное совещание по видеосвязи.

Он отметил, что такие выражения не красят министра. «Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», — сказал член Совфеда.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова. Он сделал министру замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова провести служебное расследование.

Ранее в Госдуме отреагировали на нецензурную реплику министра культуры Крыма.