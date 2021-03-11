Гузель Яхина ответила на обвинения в плагиате

Писательница Гузель Яхина в беседе с РИА «Новости» ответила на обвинения историка Григория Циденкова в плагиате в ее новом романе о голоде в Поволжье.

Яхина уточнила, что при создании «Эшелона на Самарканд» опиралась на доступные широкому кругу лиц архивные документы и первоисточники. Она ознакомилась с публикациями Циденкова и не нашла предмета для дискуссии.

Ранее краевед из Самары Григорий Циденков, занимающийся в частности темой голода в Поволжье начала 1920-х, заявил, что Яхина позаимствовала сюжет «Эшелона на Самарканд» из его онлайн-публикации «Побывать в шкуре уполномоченного по сопровождению голодающих детей в эвакуацию». Он не читал роман и сделал свои выводы на основе пресс-конференции писательницы.

В 2020 году самой популярной среди россиян художественной книгой, написанной после 12 июня 1992 года, был назван роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».