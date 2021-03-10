В Джакарте открыли памятник Гагарину

В Джакарте, столице Индонезии, прошло торжественное открытие памятника первому человеку в космосе Юрию Гагарину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в стране.

Памятник установлен в парке Taman Mataram. На церемонию были приглашены посол России в Индонезии Людмила Воробьева, губернатор особого столичного округа Джакарта Анис Басведан, заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар и генеральный директор по делам Америки и Европы МИД Индонезии Нгурах Сваджая.

«Открытие монумента было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией», — сказали в посольстве.

Также был подчеркнут символизм открытия памятника Гагарину: в 2021 году отмечают 60 лет со дня первого полета человека в космос.

Ранее стало известно, что Россия назовет космический корабль в честь Гагарина.