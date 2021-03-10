Стала известна дата прощания с Людмилой Лядовой

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Представитель скончавшейся народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой Виталий Мирошников в беседе с ТАСС назвал предварительную дату прощания с певицей и композитором.

По его словам, похороны Лядовой, скорее всего, пройдут 13 марта в Москве. «Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов», — уточнил он.

Семья Людмилы Лядовой решила похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Людмила Лядова после окончания Свердловской консерватории выступала на эстраде. С 1946 по 1951 год она пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Леонид Утесов и др.

Ранее причиной смерти Людмилы Лядовой был назван коронавирус.