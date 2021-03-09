Умер документалист Леон Гаст

Американский режиссер, сценарист, продюсер Леон Гаст умер на 86-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его коллегу-документалистку Барбару Коппл.

Карьера Леона Гаста продлилась с 1972 по 2015 год.

Документальный фильм Леона Гаста «Когда мы были королями» 1996 года получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Картина посвящена бою между боксерами Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, который состоялся в 1974 году и вошел в историю спорта под названием «Грохот в джунглях». Кроме того, Леон Гаст — автор документального фильма о знаменитом мотоклубе «Ангелы ада» (Hell's Angels Forever) и фильма-концерта о гастролях группы Grateful Dead (The Grateful Dead Movie).