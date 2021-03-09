Семья скрывает дату похорон экс-солистки Little Big Анны Каст

Семья экс-солистки Little Big Анны Каст (Кастельянос) скрывает дату похорон артистки и прощания с ней, сообщает ФАН.

В близком окружении Анны предполагают, что ее могли уже похоронить. Родственница Анны Кастельянос категорически отказалась общаться с прессой. «Я не буду давать никаких комментариев. Это личное дело семьи», — заявила она журналистам и повесила трубку.

39-летняя Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Она была одной из основательниц коллектива Little Big и покинула его в 2016 году.

Ранее СМИ сообщали, что артистка оставила большие долги.