Манижа прокомментировала победу в отборе на «Евровидение-2021»

Певица Манижа Сангин (Manizha) высказалась по поводу своей победы в отборе на «Евровидение — 2021». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Как сообщалось, девушка победила по итогам зрительского голосования на Первом канале и будет представлять Россию в этом международном песенном конкурсе с песней Russian woman.

«Для меня участие в «Евровидении» — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня», — сказала Манижа.

Исполнительница отметила, что желает показать миру страну такой, какой ее знает: «щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.