Подруга Фриске обратилась к вдовцу покойной певицы

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2009 год. Жанна Фриске на съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины» режиссера... 2009 год. Жанна Фриске на съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины» режиссера...
2009 год. Жанна Фриске на съемочной площадке фильма «О чем говорят мужчины» режиссера...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Подруга артистки Жанны Фриске, певица Наталья Власова, обратилась с личной просьбой к вдовцу звезды Дмитрию Шепелеву.

Как пишет «СтарХит», Власова не сомневается, что шоумену нужно разрешить родственникам Фриске общаться с внуком. «Платон — это единственная кровиночка, которая осталась на земле после Жанны. У него должны быть и папа, и бабушка, и дедушка... Хочется сказать: заройте топор войны, совершенно бессмысленной и абсурдной! Я уверена, пройдут годы и Дмитрий, когда сам станет дедушкой, будет дико жалеть обо всем, но уже будет поздно», — поделилась она.

По мнению Власовой, Фриске не допустила бы такого конфликта в семье.

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Их с Шепелевым общему сыну Платону в апреле 2021 года исполнится восемь лет. Общение мальчика с родителями покойной певицы Шепелев ограничил.

Ранее сообщалось, что родители Жанны Фриске хотят продать свою долю в квартире певицы.