Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

__is_photorep_included13502300: 1

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал о последних словах актера Андрея Миронова.

Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году, когда незадолго до смерти артист потерял сознание. Ему пришлось выносить Миронова со спектакля «Фигаро». «Физические ощущения помню и его последние слова: «Шура, голова…». И это было 34 года назад», — рассказал худрук.

Он также считает, что смерть Миронова сопровождали мистические обстоятельства. «Почему-то он хотел, чтобы тогда все к нему приехали», — вспомнил он. Также, по словам Ширвиндта, тогда в Риге собрался «весь цвет мировой нейрохирургии».

8 марта 2021 года Андрею Миронову могло бы исполниться 80 лет.

22 февраля 2021 года стало известно о смерти актрисы Екатерины Градовой — бывшей супруги Миронова.