Новый клип Little Big собрал около полумиллиона просмотров за три часа
Елена Арнольдова
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Российская группа Little Big опубликовала на YouTube клип на песню Sex Machine.
За три часа клип собрал около полумиллиона просмотров, 78 тыс. лайков и почти 8 тыс. комментариев.
Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении 2020», отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.
Ранее сообщалось, что представителя России на «Евровидении» выберут зрители Первого канала 8 марта. В специальном праздничном шоу примет участие Little Big.
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