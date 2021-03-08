Новый клип Little Big собрал около полумиллиона просмотров за три часа

Российская группа Little Big опубликовала на YouTube клип на песню Sex Machine.

За три часа клип собрал около полумиллиона просмотров, 78 тыс. лайков и почти 8 тыс. комментариев.

Одним из главных героев клипа стал Дмитрий Красилов (Пухляш). Танцор стал популярным после выхода клипа на трек Uno, с которым Little Big должны были представлять Россию на «Евровидении 2020», отмененном из-за пандемии коронавируса. В конце клипа Sex Machine есть отсылка к клипу Uno, который побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале международного музыкального конкурса.

Ранее сообщалось, что представителя России на «Евровидении» выберут зрители Первого канала 8 марта. В специальном праздничном шоу примет участие Little Big.