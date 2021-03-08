Донцова и Акунин оказались самыми популярными среди россиянок писателями

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Дарья Донцова. Популярная писательница сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь... Дарья Донцова. Популярная писательница сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь...
Дарья Донцова. Популярная писательница сумела победить рак груди, несмотря на то что болезнь...
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Автор фэнтези Елена Звездная, писательница Дарья Донцова и автор детективов Борис Акунин оказались самыми популярными писателями среди россиянок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы компаний «ЛитРес».

Учитывались продажи книг авторов за последние 10 лет. Кроме того, в топ-10 вошли Татьяна Устинова, Александра Маринина, Татьяна Полякова, Наталья Жильцова, Марина Суржевская и Милена Завойчинская. Замыкает десятку Сергей Лукьяненко.

Самыми популярными у женской аудитории книгами стали роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», нон-фикшн-книга «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс и роман «До встречи с тобой» британской писательницы Джоджо Мойес. Также в первую десятку вошли «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс, «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Пять языков любви» Гэри Чэпмена.

Ранее россияне назвали любимую зарубежную писательницу.